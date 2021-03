O que se passou entre Sérgio Conceição e Paulo Sérgio é censurável, triste e vergonhoso? É, mas tenho um fraquinho por zaragatas e sururus

Se bem se lembram, e se não se lembram eu recordo-vos, semanas atrás tivemos direito a uma visão rara num campo de futebol. Dentro do relvado, ou junto à linha, perdoem-me se estiver a ser impreciso, pai e filho, abraçados, flébeis (esta é só para chatear), festejavam uma vitória ou um penalty. Cantaram-se odes ao amor paternal, ao respeito filial, à harmonia familiar. Que emoção! Que beleza! Adeptos dos clubes adversários mais propensos ao sentimento puseram de lado os velhos agravos e juntaram-se ao coro, limpando com as costas da mão a lágrima que escorria pelo rosto.

Esta semana, anteontem, que está tudo mais fresco na memória, outro momento de comoção. Um jovem que ainda há duas semanas tinha quinze anos (assim repetiam os adeptos deste clube porque dizer dezasseis de certa forma cortava o efeito da precocidade) estreou-se em jogos oficiais pela equipa principal e, no final, abraçado pelos colegas, chorou e beijou o símbolo ao peito. “Isto é o futebol!”, “É a beleza do desporto!”, “Viva a poesia!”, exclamavam os adeptos que há uns anos acompanhavam o presidente do clube na exigência da exibição pública de uma certidão de nascimento.