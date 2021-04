Kun Agüero: o assassino profissional discreto e fatal que mudou a história do Manchester City (e mais 35 minutos de golos)

Ao fim de dez épocas no Manchester City, Sergio Agüero vai pendurar as botas azuis. Goodbye. Farewell. Foi o período dourado dos vizinhos barulhentos do United e se houve outros jogadores, e treinadores, que o simbolizaram – David Silva, Yaya Touré, Vincent Kompany, Roberto Mancini, Manuel Pellegrini, Pep Guardiola – Agüero teve a sorte e a perícia de ser o homem que, num momento sublime, mudou a história de um clube perdedor, a mirrar à sombra dos sucessos do rival, e com um pontapé em tempo de descontos na última jornada do campeonato quebrou o enguiço e mandou os fantasmas para o desemprego.