Isto é sobre o Moreirense - Sporting: a unha do dedo ou uma trança podem fazer a diferença entre o golo anulado ou validado? Sim, mas...

No futebol moderno, a unha de um dedo ou a trança no cabelo podem fazer a diferença entre um golo ser validado ou anulado. Parece loucura mas não é. É apenas um dos danos colaterais da tecnologia que hoje é usada para aferir os fora de jogo.



A medição - calibrada em sala pelo homem (técnico de imagem, segundo instruções do VAR) - é implacável: por milímetros se marca, por milímetros se sofre.



Para quem está deste lado, a apreciar o espetáculo, a mera constatação de que decisões tão importantes baseiam-se agora em premissas tão ínfimas é demasiado frustrante.



Não se iluda quem pense que esta é uma realidade exclusivamente nacional. Não é. Lances iguais aos de Pedro Gonçalves em Moreira de Cónegos e de tantos outros antes desse, já aconteceram um pouco por todo o lado. Não faltam por aí exemplos de golos marcados ou invalidados por 1 centímetro. Um centímetro!