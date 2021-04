What happened to Darwin Nuñez ou Tazonde, Darwin?

Vamos aos factos: neste fim-de-semana, dois avançados uruguaios marcaram ao serviço das respetivas equipas. É tudo a mesma fruta, a mesma caldeirada? Nem por isso. Edinson Tazonde Cavani marcou dois golos brilhantes (porém, um foi anulado por aquilo que diríamos ser uma interpretação excessivamente garantista das leis do jogo) na vitória do Manchester United sobre os Spurs de José Mourinho. Na noite anterior, Darwin Porondeéqueandavas Nuñez tinha marcado um golo “intranscendente” e choroso na goleada do Benfica ao Paços de Ferreira, a eterna equipa-sensação de todo e qualquer campeonato. Como se vê, os factos, por muito exatos que sejam, não contam a história toda.