O luso-cagómetro

Os mais novos se calhar não acreditam mas o Barcelona é o clube mais pessimista do mundo, o clube pessimista por excelência, o clube que acha sempre que vai perder. É verdade que nos últimos anos as coisas mudaram e já não se fala tanto do “cagómetro” catalão, mas ele existe, adormecido no ADN blaugrana. O “cagómetro” (ou “borrómetro”) é o instrumento que mede os níveis de medo e puro pavor de um clube que vai à frente com uma vantagem confortável. Mesmo na primeira época de Pep Guardiola no Barcelona, em 2008/09, o “cagómetro” registou níveis paralisantes de ansiedade quando a equipa passou de uma vantagem de doze pontos para uma de quatro.

Dito isto, falemos do Sporting. Não, não. Antes disso, uma pequena explicação. O “cagómetro” não é um instrumento universal. É próprio de certas instituições e culturas desportivas. No Real Madrid, por exemplo, não existe. Nem a perda de dois campeonatos na última jornada nos anos 90 fez com que os “merengues” desenvolvessem o seu modelo de “cagómetro”. Agora, sim, o Sporting. À falta de um aparelho, os níveis de pavor de um clube medem-se pelas reações dos adeptos. E eu tenho a certeza de que se houvesse um “borrómetro” em Alvalade teria rebentado naquele momento em que o salvador Adán teve um lapso raro e ofereceu um golo ao avançado da B-SAD.