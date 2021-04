O que faz de Pep Guardiola a referência de ouro do futebol mundial?

Lembro-me muito de Pep Guardiola. "Em jogos importantes", disse-me, "só escolho os meus onze melhores". Temos de ouvir com atenção, esta frase contém a essência do futebol: Qualidade individual. O Guardiola é um treinador de topo, adora as habilidades e o talento dos seus jogadores.

Alguns treinadores procuram reduzir a complexidade do futebol. Guardiola, porém, quer dominá-la. Podemos comparar o seu trabalho ao de um Grande Mestre do xadrez ou de um maestro de uma orquestra que retira o melhor de cada instrumento. A única diferença é que um conjunto de futebol não joga de acordo com as notas musicais estipuladas e os movimentos de um futebolista são mais variáveis do que os seguidos pela torre e pelo cavalo. Não é tão fácil reconhecer o que alguém está a fazer e pode fazer em campo. Também é difícil descrever.