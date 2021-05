Na final contra o Inter de Mourinho, nós, do Bayern, fomos derrotados. Nessa altura, todos falavam sobre jogar contra a bola

Tal como a arte, os negócios ou a política, o futebol é moldado por personalidades. O futebol dos dias de hoje é influenciado por três treinadores de Itália, Portugal e Espanha. Isto também será evidente na final da Liga dos Campeões entre o Chelsea e o Manchester City, o ponto alto da época.

Podemos rastrear a inovação decisiva até Arrigo Sacchi. Foi ele quem inventou o sistema operativo que ainda é válido nos dias de hoje, a Microsoft do futebol, sem o qual nada funciona: a marcação por zona orientada para a bola. Com esta forma coletiva de defender, transformou o AC Milan, em torno dos notáveis individualistas Franco Baresi, Paolo Maldini, Ruud Gullit e Roberto Donadoni, na equipa mais forte do mundo. Atingiram o seu apogeu em 1989, com uma goleada ao Real Madrid por 5-0 nas semifinais da Taça dos Campeões Europeus e, na final, o Steaua Bucareste, vencedor em 1986, por 4-0, com a futura estrela mundial Gheorghe Haghi.