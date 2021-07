Máximos Olímpicos

Adolescente, a minha grande preocupação nas férias de verão era conciliar a praia com o calendário caleidoscópico dos Jogos Olímpicos para assistir a provas de pentatlo moderno, esgrima, hipismo, tiro, pólo aquático, natação sincronizada, saltos para a água, ginástica desportiva, hóquei em campo e, claro, atletismo e de todos os desportos em que os atletas portugueses tivessem hipóteses, ainda que remotas, de um sucesso ou do que rapidamente nos habituámos a designar como “prestação honrosa”, sugerindo involuntariamente a possibilidade de prestações desonrosas, ideia distante dos valores nobres e platónicos do barão de Coubertin.

O meu interesse nos Jogos Olímpicos era patriótico, estatístico e contabilístico, mais ou menos por esta ordem. Registava marcas e medalhas, resultados e recordes. Com os nossos atletas era de uma exigência espartana. Como se atreviam a ir ao estrangeiro a expensas do erário público (eu não usava esta expressão, talvez outras mais chulas) sem rapinar todos os metais preciosos que pudessem acabando atrás de países como o Azerbaijão ou a Turquia com as suas legiões de halterofilistas de metro e meio e lutadores de cabeças quadradas?