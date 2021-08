Pardais e aves de rapina

Há quem beba para afogar as mágoas, para esquecer traições e tristezas. O Sporting ganha títulos. O desafio de Frederico Varandas para o próximo mandato (alguém duvida que haverá um próximo mandato?) será a ampliação do museu e a contratação de uma gráfica competente capaz de atualizar o número de conquistas no autocarro. Pergunta o adepto leonino: mas de que mágoas estará o cronista a falar? Ora, a mágoa da saída de João Mário para o rival.

Se não foi uma saída traumática muito se deve ao momento do clube, e não só da equipa de futebol. E deve-se também à postura de Rúben Amorim que se recusou a fazer do assunto uma tragédia. Mas os adeptos, apesar de toda a felicidade, não perderam a oportunidade de lembrar que, afinal, João Mário não era assim tão importante. A exibição e o triunfo contra o Braga deram-lhes o ensejo de arrumar o médio na gaveta das boas recordações com travo amargo no fim.