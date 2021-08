O ofício do golo

Se as autoridades do futebol me pedissem uma contribuição para melhorar o jogo (o que, incompreensivelmente, não fizeram até agora), a minha modesta proposta seria a expulsão dos jogadores que não festejam os golos. Há dias, passaram 25 anos desde o célebre golo de Rui Costa no Estádio da Luz com a camisola da Fiorentina. Na altura, o eterno n.º 10 chorou baba e ranho, foi confortado pelos colegas, aplaudido pelas bancadas e até o árbitro deve ter pensado se não seria melhor anular o golo por razões emocionais.

No domingo, Toni Martínez, nome de cançonetista andaluz, marcou dois golos à sua antiga equipa e também não festejou. Não chegou ao cúmulo das lágrimas, mas levantou os braços a pedir desculpa, como que a jurar que não tivera a intenção de magoar os antigos adeptos, e, envolvido por uma massa de companheiros indecisos entre dar-lhe os parabéns ou os pêsames, lá regressou ao jogo, contristado.