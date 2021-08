Cada bola que Paulinho não mete na baliza adversária, é mais uma pedra às costas de Rúben Amorim

Para os três “grandes”, o campeonato começa ao primeiro tropeção. O Porto iniciou o campeonato na semana passada, contra o Marítimo. O Sporting estreou-se esta semana, em casa do Famalicão. O Benfica ainda está de férias, depois de ter adiado o início do seu campeonato graças a um golo do mal-amado Gilberto. Quer dizer que, para o Benfica, os quatro jogos disputados até ao momento não contam? Nada disso. Os doze pontos já foram amealhados e, se a Liga não decidir penalizar o clube pelo uso excessivo de avançados, já ninguém os tira.