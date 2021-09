Bem-vindos ao mundo de Ronaldo, onde o lendário é óbvio e banal

No sábado à tarde, depois de Cristiano Ronaldo ter marcado o segundo golo ao Newcastle, recebi várias mensagens. Uma delas dizia apenas: “Lendário!!!” (creio que foram três pontos de exclamação). No final, outra mensagem, esta de desilusão: “Ora bolas. Tinha apostado num hat-trick.” Os céticos contiveram-se. Guardaram, por agora, as armas na gaveta. Mas não tardarão a apontá-las e a disparar para todos os lados como cowboys em pânico. Para já, ficamos neste limbo peculiar em que o lendário é banal, em que um feito que deixa quase todos boquiabertos consegue mesmo assim ficar aquém das expetativas. Bem-vindos ao mundo de Ronaldo.