A pergunta a que Fernando Santos não respondeu

Estádio da Luz, 2037, apuramento para o Mundial do Tibete, Portugal enfrenta a poderosa seleção de Andorra na luta pelo último lugar de acesso à competição. No banco, com água pelos joelhos devido às alterações climáticas, Fernando Santos dá indicações a Cristiano Ronaldo para pressionar os defesas contrários. CR77 esbraceja, atira a braçadeira para o lago e, após o empate que afasta Portugal do Mundial, entra no iate que o aguarda à saída do estádio e segue para a Madeira. Na conferência de imprensa, questionado pelos jornalistas, o selecionador lembra a gesta de Paris, o golo de Éder, o único grande título da seleção e queixa-se de ainda não ter tido tempo de implementar as suas ideias. A Federação Portuguesa de Futebol renova-lhe o contrato.

Concedo que seja um cenário fantasioso, mas nunca se sabe. O futebol português é pródigo em situações inverosímeis. E a continuidade eterna de Fernando Santos à frente da seleção graças aos créditos acumulados naquele mês em França nem seria das coisas mais estranhas se atendermos à tolerância de que o selecionador goza não junto dos adeptos, que ontem lhe acenaram com lenços e máscaras descartáveis, mas junto de quem decide e manifestamente tem tanta fé em Santos como Santos tem nas suas fezadas.