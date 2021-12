A hora dos adjuntos (ou o elogio a essas figuras secundárias que dão uma bem-vinda impressão de normalidade e sensatez)

Por obra da nossa vagarosa justiça desportiva, que além de cega parece coxa, vamos ter um clássico para a Taça de Portugal sem a presença dos treinadores principais no banco. Pelas amostras, uma goleada ao Marítimo e um passeio em Vizela, diríamos que a ausência de Jorge Jesus e de Sérgio Conceição libertou os jogadores, em especial os do Benfica que, no domingo, apesar do mau tempo, jogaram sem aquela nuvem carregada no banco que, durante noventa minutos, costuma lançar raios e coriscos, uma ameaçadora e perpétua espada de Dâmocles que eles vão fintando como podem, ora fazendo orelhas moucas às reprimendas, ora fugindo para zonas do campo a que não chegam os decibéis do treinador.