Duas ou três coisas sobre contas-poupança (hoje sem Pedro Andersson mas com Luís Cristóvão)

Todos me querem, eu quero mais do que um, quero tudo aquilo que me faça ganhar algum: a sabedoria popular está aqui alterada porque, chegando fevereiro, para as equipas que seguem na Liga Europa cada semana de jogo é uma semana de balanço de prioridades, entre o que cada uma pode alcançar no seu campeonato e aquilo que um percurso de sucesso numa prova europeia pode oferecer.

A história do Benfica terá mudado drasticamente no último mês, tendo em conta a aproximação ao primeiro lugar da Liga portuguesa, o que fará com que Bruno Lage empreenda a viagem até à Turquia com uma série de poupanças na bagagem. No caso do Sporting, a situação é mais complexa, tendo em conta que, afastado dos seus objetivos na Liga, não pode deixar de continuar a tentar aproveitar perdas de pontos dos seus rivais. Algo que, por exemplo, não passa pela cabeça do Villarreal, que em risco de sobrevivência em LaLiga assume que esta busca pelo tesouro da Liga Europa não será bem para si.