Como duas canções explicam quase tudo sobre o FC Porto-Benfica

Mas comecemos pelo que nos trouxe aqui em primeiro lugar. A recuperação do Benfica com Bruno Lage e os tropeços do FC Porto nas últimas semanas transformaram o clássico português no jogo que não pode deixar de ser visto. No Estádio do Dragão, a equipa da casa defende o ponto de vantagem que a mantém no primeiro lugar, acossada por uma equipa encarnada onde a revolução se faz em competição, com vários jovens a tomar os lugares de consagrados e um deles a transformar-se na imagem do futuro líder dos jogadores portugueses. Será que conseguirá ser campeão no seu primeiro ano na Liga NOS?

A canção dos Madrepaz não surge entre os favoritos para a vitória em Portimão, mas podia bem ser reivindicada como hino do momento para o Benfica. As oito vitórias consecutivas desde que Bruno Lage pegou na equipa estão aí como marca positiva da transfiguração que atravessa o plantel encarnado. O técnico de Setúbal propôs um regresso aos dois avançados, encontrando um equilíbrio na equipa que lhe permite ser mais eficaz ofensivamente, ao mesmo tempo que procura escapar à exposição que alguns problemas defensivos continuam a denotar. João Félix tem sido um elemento fundamental para que, no momento ofensivo, a equipa conquiste um novo brilho.