Há mais um arguido a pedir o afastamento do juiz do ataque a Alcochete

O incidente de recusa de juiz é um pedido raro, que só é usado pelos advogados em casos extremos, quando acreditam ter motivos sérios para duvidar da imparcialidade do magistrado. Uma “bomba atómica” jurídica que, se for usada sem justificação, pode valer aos advogados uma condenação por litigância de má-fé.

No processo do ataque à Academia de Alcochete são já dois os advogados dos suspeitos que deram entrada com um incidente de recusa de Carlos Delca, o juiz que decretou a prisão preventiva da esmagadora maioria dos arguidos e vai agora fazer a instrução do processo.