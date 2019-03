Lenda: narrativa ou tradição escrita ou oral de coisas ou factos fantásticos, muito duvidosos ou inverosímeis

FUGA PARA A VITÓRIA

Desde muito jovem que Ronaldo é um dos nomes incontornáveis no futebol moderno e por força do seu trabalho caiu e levantou-se mais forte de cada desaire que somou. Essa é talvez a característica que mais aprecio desta lenda portuguesa. Para lá das suas características técnicas, são os traços da sua personalidade que lhe garantem ser a estrela em que se transformou hoje. É um jogador que foi evoluindo o seu jogo por forma a se aproximar o mais possível da baliza; e o golo, o gesto mais notado pela esmagadora maioria dos apaixonados e seguidores do jogo, garantiu-lhe a reserva para uma mesa em que come à parte de milhões de praticantes que nunca tiveram sequer a capacidade de sonhar com o que Cristiano já atingiu.

É nos detalhes que se percebe que os golos do avançado português não caem do céu: desde a forma como se movimenta dentro da área para aparecer em condições mais favoráveis para finalizar até ao gesto técnico com a cabeça e com os dois pés que fazem parecer simples o que realmente não é.