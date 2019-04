Seja qual for o resultado, podemos já afirmar que o Sporting foi prejudicado e privado de uma merecida celebração junto dos seus adeptos

Motivos profissionais obrigam-me a ver todos os jogos do Sporting e posso garantir uma coisa aos benfiquistas: se o nível exibicional de ambas as equipas se mantiver, vamos sofrer muito amanhã em Alvalade, não com a pressão exercida pelo adversário, mas antes com o sofrimento infligido pelo seu futebol.

Os jogos do Benfica sucedem-se a cada 3 dias, o Sporting joga todas as semanas, e a minha visão não tem tido tempo para recuperar. Por este andar, arrisco-me a acabar com mais dioptrias do que títulos conquistados pelo Sporting nos últimos 20 anos.