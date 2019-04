O que é João Félix? Bem, pelo menos sabemos o que não é - um engano

O nome repete-se há muito tempo. Nos corredores do estádio, entre os relvados do centro de estágios, até nas redações de jornais, fala-se há um ou dois anos de João Félix. Diziam os adeptos baixinho o seu nome, quase em surdina: era um segredo e cada vez menos bem guardado. O Benfica criara uma joia e agora mostra-a ao mundo, para espanto geral. É a next big thing, não há dúvidas, nem ponto de retorno.

Aquele que será o maior projeto da formação encarnada, dividido a meias com o FC Porto, foi sendo preparado com todo o cuidado. O trajeto, a queimar etapas, não é muito diferente daquele que preparam para os melhores das melhores fornadas que saem do Seixal, mas ainda parece ser mais evidente no seu caso: a defrontar muito mais velhos, a sofrer na pele a dureza de uma I Liga competitiva, a ganhar prémios de melhor jogador.