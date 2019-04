Vamos mesmo falar sobre o lado exótico de Rashid: domina 6 línguas, é refugiado e vem aí o FC Porto

Osama Rashid é o poliglota do Santa Clara. “É ele que ajuda na integração dos outros do plantel, fala seis línguas”, explicam-nos no Estádio de São Miguel, onde o clube açoriano joga. “Podem fazer a entrevista em inglês ou em português, é como quiserem.”

Tentamos o português e o médio iraquiano de 27 anos, camisola 6, domina o vocabulário quase na perfeição e até parece dizer Santa Clara com sotaque dos Açores. Antes da entrevista, os colegas à saída do balneário já sabiam quem seria o centro das atenções no fim do treino.