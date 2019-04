A águia voa ou caminhará sobre o arame em Braga, sem olhar para baixo

O emblema da Luz tem pela frente, já este domingo, aquele que será em teoria o maior obstáculo à conquista do título de campeão, e a margem de erro será aquela que FC Porto lhe deixar esta sexta-feira em Vila do Conde. Tão simples quanto isso.

O mais provável, se olharmos para a fiabilidade de ambos os conjuntos quando em ação do lado de cá da fronteira, é que a margem não seja maior que zero. Ou seja, os encarnados dificilmente terão rede para evitar que uma eventual queda seja fatal da Pedreira. Um Sporting de Braga ainda a pensar no terceiro lugar e na entrada direta na Liga Europa faz disparar ainda o nível de exigência para os lisboetas.