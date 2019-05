Um de mão na Taça, outro o diabo na cruz

Na mesma semana em que os Diabo na Cruz apresentaram a notícia do seu fim, ligamos o gira-discos à procura de inspiração musical para lançar uma partida que aponta, como atrativos, bem mais do que a vida dos seus treinadores. Será o jogo de despedida para jogadores de ambos os lados, homens que viveram longas histórias para ambicionar, neste capítulo final, sair com a Taça na mão. É que, apesar de todas as razões e desrazões que coração e mito apontam, o que todos querem, no Jamor, é ganhar a Taça de Portugal.

“É culpa quando falho, culpa se consigo”