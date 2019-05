Uma final para ingleses e pacientes

O finalista vencido da época passada, o Liverpool, e o Tottenham, que nunca marcou presença em qualquer final da competição, são as duas equipas inglesas que decidirão, entre si, a conquista da Liga dos Campeões 2019. O palco é o Estádio Metropolitano de Madrid, casa do Atlético de Madrid, na primeira final sem concorrente e vencedor espanhol depois de uma série de cinco conquistas de Real Madrid e Barcelona. Será na capital espanhola que se marcará uma nova era de domínio inglês na Liga dos Campeões?

O ano de 1968 marcou a primeira presença de um clube inglês, o Manchester United, numa final da Taça dos Campeões Europeus, tendo garantindo o cetro perante o Benfica. Foram precisos nove anos para que uma equipa inglesa voltasse a vencer, iniciando em 1977 a primeira era do domínio inglês nesta competição, com Liverpool (por quatro vezes), Nottingham Forest (duas vezes) e Aston Villa a somarem sete títulos em oito possíveis. 1999 voltou a ser um ano inglês, depois de uma ausência das competições europeias devido ao mau comportamento dos seus adeptos, com a conquista épica do Manchester United.