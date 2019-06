Jogar por dentro para dificilmente alguém ser melhor do que nós

Há costumes cuja idade é ouro e a velhice da sua existência, de tão antiga, faz com que permaneçam no futebol, por mais modernices que vão aparecendo. A fotografia que se tira ao plantel de uma seleção nacional antes de jogar uma qualquer prova é um desses bons pedaços de quinquilharia que ninguém, jamais, disse estar atrasado no tempo, por mais antiquado que seja o hábito.

Eis que posam 30 portugueses, equipados como se o dia já fosse de ir para a escola, hermeticamente alinhados em três filas. A sincronia estática engana os olhos que dão que ver à mente, oferecendo-lhe uma mentira na ilusão de serem todos iguais na postura, nos braços atrás das costas, no peito para fora. Não são. Há ali um tipo na fila de cima, com o número tapado pela calva cabeça de Ilídio Vale, que até engana pela discrição da formatura mas que é distinto dos outros.