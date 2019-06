Juiz acusa FC Porto de “atos de agressão contrários aos usos honestos”

A divulgação dos emails do Benfica serviu o interesse público? Esta é a pergunta a que o juiz Paulo Teixeira, do Tribunal Cível do Porto, tenta responder ao longo de 140 páginas de uma sentença em que condena o Futebol Clube do Porto e o diretor de comunicação, Francisco J. Marques, a pagar uma indemnização de cerca de dois milhões de euros ao Benfica - sentença de que o FC Porto vai recorrer.

A resposta é que não. Neste caso, no entender do juiz, não houve qualquer serviço público, mas sim propaganda.