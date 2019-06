Lunin, Kang-In, Buletsa e Young-Wook: decore bem estes quatro nomes

São duas seleções que partem, em momento defensivo, de estruturas com cinco defesas. A Ucrânia costuma organizar-se estruturalmente num 5x4x1 desdobrável em 3x4x2x1, projetando os dois laterais ofensivamente, ao mesmo tempo que desloca os médios-alas para o espaço entrelinhas para servirem como apoio à referência ofensiva. Já a Coreia do Sul tem apostado numa estrutura em 5x3x2, que se desdobra, em momento ofensivo, em 3x5x2, projetando os laterais. Há sempre uma grande preocupação em preencher o corredor central, ora utilizando três médios-centro, ora recorrendo a dois médios-centro e um extremo no espaço interior que está sempre pronto para acelerar o jogo e apoiar os dois avançados: o móvel (Lee Kang-In) e o de referência para uma construção mais direta, o possante Oh Se-Hun.

O melhor guarda-redes da competição. Chegou a interromper a sua participação no Mundial sub-20 por ter feito parte da convocatória da seleção A, ao serviço da qual já se estreou, para os jogos de apuramento para o Euro 2020. O Real Madrid contratou-o em julho de 2018 ao Zoria Luhansk, por 8,5 milhões de euros, justificados pelo impressionante registo, com apenas 19 anos, de 51 jogos (e 17 balizas-virgens) na divisão maior do futebol ucraniano. Este ano rodou no Leganés, clube que realizou uma época tranquila em La Liga, totalizando 2 balizas-virgens em 5 jogos no campeonato. Muito forte sobre a linha de baliza, ao conjugar excelentes reflexos e elasticidade com um bom controlo espacial, exibe também agressividade posicional nas saídas aéreas e no controlo da profundidade, reagindo bem na resolução de situações de um contra um. Confortável com os pés: o direito é o preferencial.