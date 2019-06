“Disseram-me que Cândida Vilar é amiga de Godinho Lopes, nada me surpreende. Mas não sei se Cândida Vilar tem uma agenda ou um distúrbio”

Na semana em que se cumpriu um ano da sua destituição da presidência do Sporting e a poucos dias de ser ouvido pelo Ministério Público no âmbito do caso da invasão de Alcochete e da Assembleia Geral que pode confirmar a sua expulsão de sócio do clube de Alvalade, Bruno de Carvalho lança suspeitas sobre a transparência da Justiça portuguesa e sobre aqueles que diz nada terem feito para evitar as agressões a jogadores na Academia dos leões. Assume que não trabalha há mais de um ano e que ninguém lhe dá emprego por medo de represálias daquilo que afirma ser o “sistema” do Sporting, o mesmo que o afastou da liderança do clube e que está a fazer de tudo para que nunca mais se possa candidatar.

Utilizando uma expressão sua, considera “chato” ser arguido num processo como o de Alcochete e estar à beira de ser expulso do clube que presidiu?

Em primeiro lugar, falando da expressão que me celebrizou, tenho a completa noção que a minha comunicação naquela noite não foi uma boa comunicação. Mas há uma razão para isso: eu estive horas e horas na Academia e aquilo que eu pude assistir é que, ao invés de receber mensagens de solidariedade por parte de pessoas e instituições ligadas ao mundo político e ao mundo futebolístico, assisti, durante horas e horas, às mais altas instâncias de Portugal a apontarem-me o dedo para o ataque. Por isso, acaba por ficar uma expressão infeliz derivado ao stresse de estar a ser atacado.