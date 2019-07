O melhor João Sousa ainda não chega para Nadal

Um tenista vive, ou tenta viver, o máximo que pode acima do que lhe é possível, porque isso é humanamente possível. Descomplicando, acima do que a técnica e o talento com a raquete na mão lhe permitem, há as possibilidades que se desbloqueiam dentro da cabeça. O estar focado, concentrado e motivado e, por conseguinte, mais confiante, torna bons tenistas em muito bons jogadores durante certos fogachos.

Num set, num jogo ou numa semana de torneio, um qualquer João pode bater bolas com a força e colocá-las com a precisão que, oito vezes em cada 10, o levariam a falhar.