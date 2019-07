Benfica, Sporting e FC Porto estão convencidos de ter muito para dar

No próximo fim de semana começa, oficialmente, a temporada nacional das equipas da Liga portuguesa, com a Supertaça a reunir Benfica e Sporting no Algarve, enquanto catorze outras equipas vão a jogo na 2ª eliminatória da Taça da Liga. É por isso o momento de analisar as promessas e impressões que foram deixadas numa pré-temporada onde só o campeão parece ter a casa arrumada para o desafio que está prestes a começar.

Os treinadores do três grandes adotaram posturas diferentes ao longo da pré-temporada. Enquanto Bruno Lage demonstrou vontade de afirmar um modelo de jogo que assumiu com a sua chegada à equipa principal encarnada, testando opções e procurando encontrar respostas dentro do seu plantel para as lacunas em aberto na equipa, Marcel Keizer focou todo o seu trabalho na preparação para o encontro da Supertaça, apostando num onze fixo que se preocupou, acima de tudo, em criar as condições para ser um conjunto competitivo nessa primeira final da época.