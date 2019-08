Um nome que já deviam conhecer: João Rodrigues

Foi apenas a segunda vez que correu a Volta a Portugal em bicicleta, mas as suas credenciais estavam há muito apresentadas. Depois de se ter tornado profissional em Tavira, João Rodrigues chegou à W52 - FC Porto em 2016 para continuar a crescer enquanto ciclista. Com a equipa da sua terra, foi pontificando nos Campeonatos Nacionais de Sub-23, terminando no top-10 por quatro vezes, duas em cada especialidade (estrada e contrarrelógio).

Na segunda temporada ao serviço dos azuis e brancos, com apenas 22 anos, venceu o Prémio de Montanha da Volta a Castilla y León, mas precisou de esperar mais um ano para se estrear na Volta a Portugal. Em 2018, em Fafe, onde se disputou o contrarrelógio da última etapa, terminou em segundo lugar, deixando água na boca em dia de festa de Raúl Alarcón. João Rodrigues começava a deixar de ser uma promessa para passar a ser uma certeza.