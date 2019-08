Ineficácias, assimetrias e ajustes: o clássico joga-se aquiIneficácias, assimetrias e ajustes: o clássico joga-se aqui

Já há algum tempo que um clássico entre águias e dragões não era jogado com as equipas a viverem períodos tão distintos. Ainda assim, não é esperado um jogo desequilibrado. O Benfica está melhor e joga em casa, mas o FC Porto entrará com o orgulho ferido e a vontade própria dos encontros com os encarnados: nos últimos 10, só perdeu dois (ainda que os dois da última Liga) e nas últimas cinco visitas ao Estádio da Luz só por uma vez saiu sem pontos. É preciso recuar até 2010, aquando do célebre 5-0 com Villas-Boas e Jesus, para encontrar um resultado com diferença de mais de dois golos, mas entretanto já se disputaram 24 jogos oficiais entre os clubes. Facilidades em perspetiva? Nenhumas, de lado a lado. Mas oportunidades a explorar há algumas.

A preparar a partida, tanto Bruno Lage como Sérgio Conceição deverão querer que a sua equipa se mostre equilibrada, mas seria ingénuo tanto um como o outro não apostarem no ataque ao lado direito do adversário. Grimaldo e Rafa formam provavelmente a dupla mais forte a atacar pelo corredor neste campeonato e, apesar de Pizzi atravessar um grande momento no flanco contrário, a incerteza do FC Porto na posição de lateral-direito deve acentuar a vontade dos campeões nacionais em explorar esta parte do campo.