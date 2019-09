E-Toupeira: juiz critica Ministério Público por não ter investigado SAD do Benfica

O trabalho da Polícia Judiciária e do Ministério Público na investigação ao caso “E-Toupeira” é alvo de críticas diretas do juiz Rui Teixeira no acórdão que ilibou definitivamente a Benfica SAD de qualquer responsabilidade no processo. No acórdão a que o Expresso teve acesso, o juiz desembargador diz que os investigadores partiram de um raciocínio do tipo “só faz sentido o arguido Gonçalves agir da forma que o fez porque era do interesse da Benfica SAD, donde pela normalidade da vida, foi a Benfica SAD quem pediu as informações e desde sempre soube do sucedido ou, pelo menos, alheou-se da forma como informação seria obtida”.

Rui Teixeira argumenta que, por outro lado, e sem qualquer prova concreta ou “mesmo indiciária”, poder-se-ia pensar que “o arguido Gonçalves queria tanto ficar bem perante os patrões, mostrar tanto serviço que, à revelia destes, armou todo este esquema de ligações de forma a fazer um brilharete”.