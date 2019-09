“Baby Mourinho”, um prodígio holandês e muito mais no caminho dos clubes portugueses

Finalizadas as fases de qualificação, onde o Sporting de Braga e o Vitória de Guimarães tão bem estiveram e o FC Porto defraudou as expectativas ao perder a hipótese de marcar presença na Liga dos Campeões, é já esta terça-feira que arrancam as fases de grupos das provas da UEFA. Portugal conta com cinco clubes entre os melhores da Europa, ainda que só um na Liga dos Campeões (o que não se verificava desde 2009/10), e todos entram em ação esta semana. Pelo caminho há uma equipa alemã (RB Leipzig), uma suíça (Young Boys), uma holandesa (PSV), uma inglesa (Wolves) e uma belga (Standard Liége). Dada a pluralidade de adversários, preveem-se jogos distintos, mas todos com os seus pontos de interesse.

O Benfica será o primeiro a subir ao relvado, já esta terça-feira (20h, Estádio da Luz), e entrará em cena com os alemães do RB Leipzig. A equipa germânica até pertencia ao pote 4 no sorteio da Champions, mas nem por isso deve ser subestimada: o clube com fortes ligações ao grupo Red Bull encontra-se na liderança da Bundesliga, onde leva três vitórias e um empate (com o Bayern Munique, este fim de semana) e tem vários argumentos de peso a seu favor. A começar pelo treinador Julian Nagelsmann, conhecido como “Baby Mourinho” em virtude de ter surgido no principal escalão do futebol alemão com apenas 28 anos, idade a partir da qual realizou trabalhos de enorme competência no Hoffenheim, que conduziu desde a luta pela manutenção ao 3.º lugar no campeonato.