A prova de honra da vida de Braima Dabó

No próximo dia 23 de novembro, no Mónaco, Bramia Suncar Dabó será um dos quatro candidatos ao Prémio Fair Play, na Gala da Federação Internacional de Atletismo. O anónimo atleta guineense, que participou no recente Mundial, em Doha, no Qatar, ao abrigo de um sistema de quotas de países sem mínimos para competir, estará entre a elite da modalidade, não por carregar uma medalha ao peito, mas por ter ajudado o atleta de Aruba, Jonathan Busby, a cortar a meta na última volta da primeira série dos 5000 metros.

Bramia, de 26 anos, na cauda do pelotão, quando se preparava para ultrapassar o adversário caribenho, reparou “que corria aos tombos”, prestes a desfalecer. Sem hesitar, agarrou-o e, abraçados, franquearam a meta da corrida, que viria a ser ganha pelo etíope Selemon Barega . “Vamos, vamos conseguir”, encorajou Braima, ovacionado no Estádio Internacional Khalifa. A imagem correu mundo, num palco onde as luzes da ribalta se destinam aos novos campeões, os heróis que superam recordes próprios e alheios ou batem marcas históricas.