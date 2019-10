Novo emblema do Benfica? O grande ateliê Insónias em Carvão & Um Azar do Kralj tem 6 esquissos

Não é novidade que os jogadores do Benfica se lesionam quando alguém espirra. Deve haver um bingo de lesões em curso na estrutura do Benfica. Por incrível que pareça, “desinserção do tendão médio adutor“ já saiu duas vezes. Formamos quase tantos jovens como inválidos. Enquanto não recuperamos do concerto do Ed Sheeran que atirou alguns dos nossos melhores jogadores para o estaleiro, é pegar no dinheiro em caixa e avançar sem medos para a aquisição do Hospital da Luz. Fica ali ao lado e podemos fazer um túnel a ligar o relvado ao hospital, para facilitar a entrada em ambulatório ou o regresso heroico antes da data prevista.

O presidente Luís Filipe Vieira tanto acena com o Benfica dos anos pré-Vieira que mais parece desejar um busto em seu tributo ou, melhor ainda, um novo emblema inspirado nos seus anos de liderança. Não diga mais nada, senhor presidente.