A revolução de Jesus, ou o início da história de amor entre futebol brasileiro e treinadores portugueses

O ano foi histórico: Jorge Jesus (JJ) tomou o futebol sul-americano de assalto, levando o Flamengo ao título de Campeão Brasileiro e à conquista da Taça Libertadores. A derrota do clube na final do Mundial de Clubes, contra o Liverpool, não beliscou esse percurso: os méritos de JJ são hoje mais consensuais do que nunca, e o futebol brasileiro parece já rendido à sua perícia (e personalidade). Agora, outros clubes brasileiros parecem querer replicar a receita, atacando a próxima época com um treinador português ao leme.

O primeiro foi Augusto Inácio, que atravessou o Atlântico para ser apresentado na passada quinta-feira como próximo treinador do Avaí, equipa que este ano irá disputar a Série B do Brasil. Inácio tem 64 anos - é alguns meses mais novo que Jesus - e um currículo longo no futebol português e internacional, do qual se destaca a conquista de uma Liga Portuguesa, com o Sporting (2000), e mais recentemente uma Taça da Liga, em 2016, ao serviço do Moreirense. Abraça este desafio depois de uma passagem curta pelo Desportivo das Aves, com o qual rescindiu em outubro. Na apresentação disse logo ao que vinha: “[Treinar o Avaí] é um projeto de carreira porque é um país que eu adoro. Venho muitas vezes ao Brasil. Não vim aqui para passar férias nesta bela cidade, vim aqui para trabalhar e mostrar o meu trabalho.”