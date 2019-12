Desporto: as 10 perguntas para 2020 passam por Jesus, Félix, Hamilton, os Olímpicos e o Europeu

É a velha questão sobre quem já tem 65 anos, títulos conquistados, provas dadas na minúcia no treino, resultados práticos nas equipas e, agora, reputação nos píncaros com os feitos na América do Sul. O problema de Jesus é o outro lado da balança. A ausência de filtro, a forma crua com que trata os jogadores e a dificuldade em domar outros idiomas pesam nos grandes clubes de Inglaterra ou Alemanha. Sobram o Real Madrid e o Barcelona, ambos com culturas demasiado específicas, e Itália, onde, vistas bem as coisas, só há um grande clube europeu.

Respondendo puramente, com a lupa da biologia, o tempo corre contra ambos. Ronaldo fará 35 anos em fevereiro, Messi terá 33 primaveras em junho, pelo que nenhum está a ficar mais veloz, explosivo, resistente ou rápido a recuperar do desgaste. Se imunes a lesões, os dois deverão manter o ritmo em 2020, e, porque o duelo tem tanto de mediático, relações públicas e marcas como de futebol, este quase forçado yin-yang deverá continuar, por mais que façam Salah, Mbappé, Mané ou outro jogador que se supere ao longo do ano.