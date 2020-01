As histórias de Manoj e de outros amas-secas, que tudo fazem para os jogadores nada terem de fazer

Marcos Acuña ia mudar de casa, o sempre árduo sinónimo de haver coisas para empacotar, mobília, máquinas e caixotes para acartar. O argentino do Sporting telefonou-lhe a pedir ajuda, mas nesse dia, por acaso, ele não podia... mas colocou-o a falar com quem estava disponível. A mudança fez-se. A ajuda apareceu. O problema resolveu-se.

Quando Odysseas Vlachodimos chegou a Lisboa, no verão de 2018, o empresário do guarda-redes, zeloso contra jornalistas pisteiros da notícia da nova contratação do Benfica, perguntou-lhe se podia usar o seu nome para marcar um quarto de hotel para o grego, em Lisboa. Ele não só disse que sim como ainda foi buscar o futebolista ao aeroporto.