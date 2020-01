Diário

Kobe Bryant morreu. A lenda de Black Mamba está viva

A trágica morte de Kobe e da filha Gianna que lhe seguia as pisadas com uma bola de basquete na mira do cesto surpreendeu o mundo numa manhã de domingo. O helicóptero em que seguia com mais nove pessoas despenhou-se, envolto em nevoeiro tão denso como o manto de saudade de milhares de fãs. De luto, a nação americana chora a partida precoce de uma das estrelas mais brilhantes do firmamento da NBA