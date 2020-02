Homicídio de adepto italiano. Arguidos vão estar separados em tribunal pelas cores clubísticas

O início do julgamento do homicídio do adepto italiano Marco Ficini por um adepto da claque do Benfica No Name Boys já esteve marcado por três ocasiões. E foi sendo adiado por diferentes motivos. Esta terça-feira, irá finalmente começar, no Campus da Justiça, em Lisboa, quando passaram 1021 dias do crime.

Francisco Henriques, o juiz que irá presidir ao julgamento, deu ordens para haver segurança reforçada no Campus da Justiça, apurou o Expresso junto de fonte judicial. Isto porque vão estar a ser julgados 22 elementos dos No Name Boys e da Juventude Leonina, claques dos principais clubes de Lisboa. Foi escolhida uma sala com condições especiais para os arguidos estarem separados consoante a cor clubística: de um lado os adeptos do Benfica e do outro os do Sporting.