Insultos racistas a Marega vieram sobretudo de adeptos comuns e não da claque do Guimarães

Os cânticos e expressões racistas contra o jogador maliano Moussa Marega no último jogo entre o Vitória de Guimarães e o FC Porto, realizado no estádio D. Afonso Henriques, vieram de sectores da bancada afastados do local onde se sentam os White Angels, a claque vitoriana. De acordo com fonte oficial próxima do caso, os insultos contra o atleta — que começaram ainda durante o aquecimento do jogo — foram proferidos sobretudo por adeptos comuns sentados na bancada nascente [situada na zona central]. E aumentaram de tom quando o jogador maliano decidiu abandonar o jogo depois de ter marcado o segundo golo do FC Porto. “Não quer dizer que alguns dos membros dos White Angels não tenham acompanhado os cânticos, mas o foco central não foi ali”, afirma este responsável ao Expresso.

A PSP está a investigar o caso, no sentido de identificar os autores das injúrias e o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Guimarães já abriu um inquérito.