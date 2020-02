Başakşehir, o clube do bairro-modelo de Erdoğan que tem estrelas mas não tem adeptos

Presidência Turca/MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT/Anadolu Agency via Getty Images

Se há um bairro de Istambul onde Recep Tayyip Erdoğan conta com uma forte base de apoio, esse bairro é Başakşehir. Quando o agora Presidente turco chefiava a Câmara Municipal da metrópole euroasiática, nos anos 90, Başakşehir foi um dos seus mais importantes projetos político-sociais.

A ideia era que o bairro, localizado na parte europeia de Istambul, a cerca de 25 quilómetros do centro, fosse um modelo de estilo de vida para a população conservadora, a qual sempre constituiu a base de apoio do líder turco e que pretendia seguir de forma estrita os valores muçulmanos no contexto de uma gigantesca metrópole cosmopolita, cheia de influências que conduzem a um modo de vida diferente.