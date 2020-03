Rúben Amorim, o Sporting e a arte dos clubes de desviar atenções para onde o problema não existe

Novo ano, vida nova. O cliché é repetido a cada 12 meses por milhares de pessoas, mas o treinador do Sporting Clube de Braga, Rúben Amorim, será porventura em Portugal aquele a quem mais se aplica. Em dezembro de 2019, o jovem técnico competia no Campeonato de Portugal, ao serviço da equipa B do Braga; em janeiro de 2020 estreou-se na Liga NOS com uma goleada por 7-1 ao serviço da equipa principal dos minhotos.

Ainda no mesmo mês, derrotou o Sporting e o Porto (por duas vezes), conquistando a Taça da Liga, e não ficou por aí. Pouco mais tarde, voltou a vencer os leões e impôs uma derrota ao Benfica, no Estádio da Luz, sendo apenas eliminado da Liga Europa e concedendo um empate com o Gil Vicente num jogo em que a expulsão de Bruno Viana na primeira parte atraiçoou a equipa.