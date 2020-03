Exclusivo. Luís Filipe Vieira e a Operação Lex: “Estou inocente”

O presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira, considera que a Operação Lex, na qual é arguido por suspeitas de recebimento indevido de vantagem, não põe em causa a sua liderança do clube da Luz. "Estou inocente", afirmou Luís Filipe Vieira em declarações ao Expresso.

O presidente do Benfica classifica ainda como "muito injustas" as críticas sobre a capacidade do Benfica para influenciar decisores judiciais e sobre a sua influência junto do juiz Rui Rangel. As declarações de Luís Filipe Vieira, feitas no início da semana, antes ainda das buscas da Operação Fora de Jogo, foram prestadas no âmbito de um trabalho que o Expresso publicará este sábado na edição impressa sobre os negócios de Luís Filipe Vieira.