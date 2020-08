“Isto tornou-se detestável, tortuoso e tóxico”: o comentador adepto deixou o edifício

Um dos episódios mais célebres do programa “O Dia Seguinte” aconteceu a 24 de maio de 2004: a meio da emissão em direto, Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, entrou nos estúdios da SIC de Carnaxide para esclarecer a notícia “dos miúdos do Braga”, um assunto que “não tinha sido feito debaixo da mesa, mas por cima da mesa”. De papéis na mão, posteriormente distribuídos pelos comentadores Dias Ferreira (Sporting), José Guilherme Aguiar (FCP) e Fernando Seara (Benfica), sentou-se ao lado do pivô Pedro Mourinho, que encerraria a interrupção presidencial 14 minutos depois, reclamando regras. “Desculpem lá, não vim aqui defender o Benfica, vim aqui falar de verdade”, disse Vieira.

Este momento disruptivo está no YouTube, tal como estão outros, alguns divertidos e caricatos e vários com discussões quentes, amuos, saídas de cena e acusações. Agora, todos eles fazem parte da história: por causa da “toxicidade” à volta do futebol, a SIC decidiu descontinuar esta semana “O Dia Seguinte” e também “Play Off”. No mesmo dia, fonte da TVI garantiu que os programas “Prolongamento” e “Livre e Direto” iriam acabar. Ao Expresso, Ricardo Costa, diretor-geral de informação da SIC, diz que “o espaço público está capturado pelas guerrilhas que obedecem aos gabinetes de comunicação dos clubes. Esse espaço é tóxico, irracional e pautado por atuações com dolo”. A RTP, por sua vez, assegurou que nos seus modelos televisivos não cabem “diatribes” e a CMTV argumentou, com ironia, que “também descontinua­ria qualquer programa que continuadamente perdesse o seu horário”.