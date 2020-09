Filipe Albuquerque: “Vamos a 340 km/h e algo pode acontecer. Não vou dizer que não me assusto, mas isto faz-me sentir vivo”

O que te puxa a estares 24 horas em pista, no mesmo carro, dia e noite?

A adrenalina e o gosto que tenho pelas corridas, de estar atrás do volante, que é inexplicável. É uma paixão enorme, que começou com sete anos. Claro que o percurso é longo, houve momentos difíceis: será que é isto que eu quero?, será que estou no caminho certo? Porque uma pessoa perde muito para chegar a esta última taça. Mas é uma paixão, é mesmo isto que gosto de fazer, conduzir carros o mais rápido possível, a adrenalina toda faz-me sentir vivo. Principalmente agora, em tempos de quarentena, estar parado em casa, sem poder conduzir, ainda me fez perceber mais que tenho uma vida espetacular.

