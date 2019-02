Diogo Faro até gosta de Jovane, mas convém que ele não fique a jogar Pokémon Go enquanto o rapaz que devia estar a marcar faz golo

RENAN

A vida é sempre positiva quando se reduz o sofrimento para metade. No entanto, um auto-golo custa mais do que o normal. Logo, pela aritmética do sofrimento do golo sofrido, o Renan ainda vai para casa com meia faca no coração.

BORJA

Ao pé do Jefferson pareceu-me uma máquina, mas também não me quero estar a precipitar com comparações fáceis só por ver um jogo.

ILORI

Um auto-golo, à partida, é sempre azar. Aquele deixar aquela bola passar à sua frente, como se fosse uma daquelas esferas de galhos que passam a rolar ignobilmente no deserto do Texas, que foi dar aos pés do Félix para o segundo golo deles, já é só não querer saber.

COATES

Quando ainda tens saudades da tua ex e arranjas um date novo cheio de esperança que tudo volte a ser felicidade, mas mim instante ficas triste outra vez.

BRUNO GASPAR

Já o podemos pôr na categoria dos grandes laterais que já passaram pelo Sporting como o Evaldo ou o Marian Had?

GUDELJ

O Bruno Fernandes, sempre que tem de lhe passar a bola, deve pensar que preferia antes levar na tromba em Alcochete outra vez.

ACUÑA

Começou o jogo a bater no João Félix, o que é útil para ver se o miúdo (que joga muito à bola) se acalma. Mas tirando isso e ralhar com o árbitro só por existir, não fez muito mais.

WENDEL

A única vez que reparei nele na primeira parte foi aos 42' quando o realizador deu um grande plano seu a beber água. Na segunda, reparei em duas vezes em que devia claramente ter feito golo.

JOVANE

Gosto do miúdo e acho difícil afirmar-se se não jogar mais vezes. Mas também convém que não fique a jogar Pokémon Go no meio-campo do Benfica enquanto o rapaz que devia estar a marcar aparece sozinho para fazer o primeiro golo deles.

BRUNO FERNANDES

Não merece a equipa que tem (ou, pelo menos, que tem tido nestes últimos jogos).

Que maravilha de golo.

LUIZ PHELLYPE

Quando é que entra o Bas Dost? Quando é que entra o Bas Dost? Sim, eu sei que também não anda nos seus melhores dias, mas a sério, quando é que entra?

BAS DOST

Lá entrou, para o lugar do Wendel. Mas já só com 15 minutos pela frente já não fez grande coisa. Tanto que também não fez falta nenhuma no lance que dava o segundo golo do Sporting.

DIABY

Rasgou ali bem a defesa e é possível que tenha sido penalty sobre ele. Não tendo sido marcado, foi só mais uma dificuldade a juntar a todas as que o Sporting já tem.

RAPHINHA

Aqueles 3 minutos muito intensos nos quais nem sei se chegou a tocar na bola.