Diogo Faro quer Acuña na sua vida e explica porquê: tremam empregados caloteiros, velhinhas no MB e fiscais da EMEL intolerantes

RENAN RIBEIRO

Não sofrer golos com o Benfica podia ser considerado uma coisa relativamente normal. Mas tendo em conta que nos últimos dois jogos que fez contra eles, sofreu 6, hoje o Renan pode ir jantar fora para celebrar e comer à grande. Se for um bom colega de profissão, leva o Svilar com ele e paga-lhe um Happy Meal.

COATES

Só teve que ter uma afirmação durante o jogo todo e foi dirigida ao Rafa: "chico, eso ahi que as hecho es mierda y comiego no haces fariña, o si no, levas mais nos cuernos". Isto foi a propósito da cueca que o Rafa lhe deu e à qual o Coates respondeu com um pontapé à retaguarda à antiga. Não teve que se chatear o resto do jogo.

MATHIEU

Quem é que eram os avançados do Benfica? Perguntou o Mathieu à mulher, quando chegou a casa e se sentou à mesa para comerem juntos um pouco de baguette avec du fromage et un verre de vin rouge.

BRUNO GASPAR

A verdade é que o Bruno Gaspar é muito melhor do que o Ristovski em duas vertentes, e ambas envolvem cartões amarelos. É muito melhor a dar fruta a sério sem levar cartão, e é muito melhor a levar noutra ocasião em que também tenha dado a sério e até seja merecido. Ainda assim, continuo a preferir o Ristovski.

BORJA

Acima de tudo, há que assinalar o festejo do homem aquando do apito final que nos deu a passagem a final. Virado para as claques, estava a fazer uma espécie de marcha triunfal como se fosse uma cheerleader no início de um jogo de da NFL, ou um figurante num musical do La Féria.

GUDELJ

Doumbia, Geraldes, Miguel Luís, Bas Dost, Jovane, Salin, William, Adrien, Luís, Freitas Lobo, Conceição Lino, Marante, Danny DeVito e muitos mais. São tudo pessoas que eu preferia que tivessem jogado no lugar do Gudelj. Ainda assim, tenho de admitir que não fez um jogo assim tão mau.

ACUÑA

O Acuña é a pessoa que eu mais preciso na vida para estar comigo em todas as situações do dia-a-dia. Imaginem só o Acuña a reagir a um empregado de restaurante que o tenta enganar na conta, a um fiscal da EMEL que o tenta bloquear só porque passaram 2 minutos do tempo, a uma velha que demora mais de sete minutos a pagar uma conta no Multibanco.... Era um descanso andar com ele. Tinha de andar de trela e açaime, mas facilitava imensa coisa.

WENDEL

Não fez um jogo genial, é certo. Mas quando se lhe é atribuída a função de saco de pancada do pequenino e tão afável Fejsa, fica difícil ainda ter tempo para jogar à bola em condições.

O MELHOR JOGADOR PORTUGUÊS DA ACTUALIDADE

Também conhecido - embora menos - por Bruno Fernandes, o jogador do Sporting dá apenas hipóteses de uma certa rivalidade no cargo a Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva. O Melhor Jogador Português da Actualidade, nome de baptismo, destruiu hoje sonhos de meninos vermelhos com a facilidade com que um tufão não deixa aterrar um helicóptero na base das Lages. Foi bonito de ver. Mas isto não foi só hoje, é todos os jogos. Se eu mandasse, o Bruno Fernandes já estava exposto no Louvre.

RAPHINHA

Às vezes não percebemos o que é que ele quer fazer com a bola, às vezes ele não percebe o que quer fazer com a bola, às vezes os adversários não percebem o que é que ele quer fazer com a bola, às vezes não há ninguém no mundo que perceba. Mas é sempre tão rápido que acaba sempre por ter jogadas úteis para a equipa. Mesmo que às vezes também não percebamos quais.

LUIZ PHELLYPE

A prova da sua garra e determinação neste jogo ficaram bem espelhadas naquele lance com o Svilar. Passou por ele com tanta força que, apesar de nem sequer lhe ter tocado, o vento que originou fez com que o jovem guarda-redes de bandolete encarnada desse 3 mortais para trás, 7 piruetas à chines, e tenha sacado um amarelo prodigioso ao nosso avançado.

DOUMBIA

Não sei se vocês sabiam, mas Doumbia em francês da Costa do Marfim é um género de nome tribal cujo significado é "Aquele Que Devia Claramente Jogar no Lugar do Gudelj".

DIABY

Fez umas boas corridas, essencialmente.

ILORI

Não teve que fazer corridas, felizmente.