Bruno Fernandes já é o melhor de SEMPRE e se isto não abrir todos os noticiários, chamem a polícia (Diogo Faro)

Renan & Salin

Para eles, foi essencialmente um jogo de cariz solidário. Não para ajudar partes da sociedade mais desfavorecidas, ou vítimas de uma catástrofe natural, ou pessoas que são conhecidas do advogado Pedro Proença, mas sim solidariedade dentro da própria equipa. Ora, o Renan estava a achar que era injusto o Salin andar a jogar tão pouco e, por isso, fez aquele carrinho tão propositadamente despropositado logo aos 3 minutos. Excelente espírito de equipa. Entrado o Salin, e após também combinar com o Renan, quiseram ser solidários com Gudelj e Acuña, não os deixando sozinhos com a reputação de maiores distribuidores de fruta da equipa. Foi tudo muito bonito.

Mathieu

Já no jogo passado tinha mostrado que está cansado de ser só central. Ele sente-se bem, sente-se jovem, dinâmico e empreendedor, e quer jogar em todo o lado, até como avançado. E foi, de facto, com a subtileza de um bom avançado que a meteu lá dentro. Temos que nos precaver já, não vá o Real Madrid o querer para o lugar de Benzema.

Coates

Jogo fundamental, principalmente em duas situações que nem são as suas principais funções. A primeira, o amortecer de bola para o Wendel, que por sua vez simulou um remate e deixou para o Mathieu fazer golo. A segunda, já no final do jogo quando atira aquela cara grande e uruguaia para o cotovelo do jogador do Aves, provocando assim o anulamento do golo. Bem, já estava para aí no minuto 99, mas deu jeito em todo o caso.

Acuña

Para o Acuña, levar um cartão amarelo é como medicação para não ter convulsões e não começar a espumar-se todo (se bem que um dos efeitos secundários é dançar o tango de forma agressiva e com um árbitro entre os dentes a fazer de rosa). Há quem ande a Xanax, Prozac, ópio e outras coisas. O nosso menino, só precisa de um cartãozinho amarelo por jogo para andar bem. E o melhor é que não afecta o seu rendimento, como pudemos ver naquela perfeita assistência.

Ristovski

A grande amizade entre ele e Bruno Fernandes é notória no Instagram, no campo, na vida. E às tantas, até num jogo mais discreto que estava a fazer, pensou: "Bem, o Bruno não está a conseguir marcar com os pés, deixa-me cá fazer um cruzamento absolutamente certinho para a cabeça dele, que ele está a precisar". E, de certa forma, foi de mão dada com Ristovski que Bruno foi para o topo da lista (ver mais à frente).

Gudelj

Se temos saudades do Battaglia? Sim. Eu pelo menos tenho mais do que da minha mãe e não a vejo há três semanas. Se o Gudelj de vez em quando faz jogos aceitáveis? Também. Se o punha a concorrer às Olimpíadas da Língua Portuguesa, de certeza. No jogo anterior vi-o falar em português e falou mais correctamente do que muitos colegas portugueses. Agora é só jogar bem todos os jogos. Até o Battaglia estar bom.

Wendel

A genialidade destes jogadores está no detalhe. Reparem como, no lance do golo do Mathieu, ele coloca o pé de lado para, com toda a intenção, simular um remate que na verdade é uma assistência de trivela. A maledicência do costume já anda aí a dizer que foi sem querer, que falhou foi a bola, enfim, um rol de desculpas para não querer ver a genialidade do menino.

Bruno Fernandes

Entretanto, já está em número um, empatado, na lista dos médios mais goleadores de sempre - SEMPRE. Ainda não estou em Portugal e não poderei ver, mas se isto não abrir todos os noticiários chamem a polícia imediatamente.

Jovane

Foi notório como se sentiu triste ao ver como os centrais e laterais do Sporting estavam a criar mais ataques do que ele, substituindo-o nas funções normais. É como ir ao Lux com os pais e eles é que conhecem toda a gente, incentivam a beber shots e ainda te dizem para não seres menino quando uma miúda se mete contigo.

Raphinha

O homem é tão rápido que, antes de o Renan ser expulso aos 2 segundos de jogo, já ele tinha feito o campo de um lado ao outro 15 vezes. Agora é treinar também a rapidez de reacção para se desviar dos guarda-redes, mesmo quando este, no caso, antes de lhe roubar a bola ainda teve tempo de recitar um poema, inscrever-se num workshop de cerâmica e ir ao multibanco pagar a Segurança Social.

Luiz Phellype

Há quem diga que um novo amor substituiu sempre o antigo. Não concordo, acho que cada amor pode continuar a ter sempre o seu espaço. Por isso, e enquanto o Bas Dost continua a ocupar um espaço imenso, o Luiz aos poucos vai ganhando o seu.

Doumbia

Entrou aos 70. Já só falta entrar 70 mais cedo.

Diaby

Aqueles 10 minutos loucos a dar umas corridas para confundir os owutros e segurar o resultado.